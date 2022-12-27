شكرا لقرائتكم خبر عن %85 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط مروجى المواد المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط مروجى المواد المخدرة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط مروجى المواد المخدرة.

وأيد 85% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط مروجى المواد المخدرة، بينما عارض 15% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط مروجى المواد المخدرة.