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%85 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط مروجى المواد المخدرة

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط مروجى المواد المخدرة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط مروجى المواد المخدرة.

 

وأيد 85% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط مروجى المواد المخدرة، بينما عارض 15% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط مروجى المواد المخدرة.

 


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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