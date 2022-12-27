شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الثالث للمترو.. اشتراكات الطلاب بـ33 جنيها لمدة 3 أشهر "التفاصيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوفر الخط الثالث للمترو "الخط الأخضر" اشتراكات لطلبة المدارس الحكومية والخاصة ابتداءً من المرحلة الابتدائية (أولي ابتدائي)، وتبلغ قيمة اشتراك طلبة المدارس الحكومية لمدة 3 شهور، 33 جنيه فقط.

وتتواجد مكاتب الاشتراكات بمحطات صفاء حجازي، جمال عبد ناصر، العتبة، عدلي منصور، هليوبوليس، العباسية

وفى النقاط النالية خطوات استخراج اشتراك المترو لكل الخطوط والأوراق المطلوبة، لكل الفئات سواء الجمهور العادى أو الطلاب أو ذوى الهمم وكبار السن.

1. التوجه الي اقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة.

2. شراء الاستمارة المناسبة للاشتراك طبقاً للوظيفة وملئ الاستمارة بالبيانات المطلوبة ( مثل محطة القيام والوصول والاسم والوظيفة ...... الخ ) مع وضع 2 صورة شخصية 4x6 علي الاستمارة.

3. ختم الاستمارة من جهة العمل التابع لها (الجيش - الشرطة - ذوي الاحتياجات الخاصة... إلخ )

4. تقديم الاستمارة إلي مكتب الاشتراكات مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن دون 16 عام ، تقديم صورة من الكارنية (مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والشرطة .... الخ).

5. اشتراكات الجمهور يتم استخراجها بدون ختم.

6. استخراج الاشتراك للطلبة :

• يتم شراء استمارة طلبه ووضع عدد 2 صورة شخصيه 4x6 .

• تختم الصورة الأولى نص على الصورة ونصف على الاستمارة ، وتختم الصورة الثانية من الخلف تعتمد الاستمارة وتختم بشعار الجمهورية من شئون الطلاب.

• يرفق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب.

• يرفق بالاستمارة صورة إيصال المصاريف أول صورة كارنية السنة الدراسية الحالية أو السابقة.

• يكتب رقم موبايل الطالب أو ولى أمره على الاستمارة للضرورة.

• يستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط .

7. يستخدم الاشتراك لحاملة فقط حتى لا تعرض نفسك لغرامة مالية.