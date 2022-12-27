شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الجرعات التنشيطية للقاح كورونا تحمى من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا تضمن نسب أمان عالية وتقلل من فرص الإصابة بالعدوى من فيروس كورونا، ويمكن الحصول عليها من أقرب وحدة صحية.

وأكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن الجرعات التنشيطية من لقاح كورونا هامة، وتعمل علي رفع المناعة في مواجهة الفيروس، وتساهم فى زيادة قدرة الجسم على تحمل المضاعفات التى تحدث نتيجة للإصابة، خاصة أنه مع فصل الشتاء تكثر عدوى الإصابة بالفيروسات التنفسية.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان في تصريحات لليوم السابع: إن الجرعات التنشيطية من لقاح كورونا يمكن الحصول عليها في أى مركز دون الحاجة للحجز المسبق.

وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.