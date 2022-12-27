شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء باردة ليلا.. درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر
- الثلاثاء 27 ديسمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 14 درجة
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 10 درجة
- الأربعاء 28 ديسمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08 درجة
جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 11 درجة
- الخميس 29 ديسمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة
السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 11 درجة
- الجمعة 30 ديسمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجة
جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12 درجة
- السبت 31 ديسمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة
السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجة
جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 12 درجة