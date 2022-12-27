شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة طرق الأبواب"احميها من الختان" اليوم بجميع محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
وتهدف الحملة إلى نشر الوعى ببعض الرسائل الهامة الخاصة بقضية ختان الاناث والتى الخاصة بتجريم ختان الاناث والإجراءات المتخذه لردع المخالفين، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان ، وكذلك الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية .
و يسبق الحملة عقد دورة تدريبية ، بجميع فروع المجلس على التوازى لرائدات المجلس والشابات المتطوعات والقيادات الدينية من الائمة و القساوسة و الواعظات والراهبات الذين سيقومون بالمشاركة فى التوعية الميدانية ومقابلة المستهدفين في اماكن تجمعاتهم واقامتهم خلال حملة طرق الأبواب.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن عام 2021 كان "عام تحقيق الحلم " في ملف القضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية ضد فتياتنا .. حيث انتصرت الإرادة السياسية للمرأة والفتاة المصرية فى 30 أبريل .. بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، لافتة إلي أن هذه الخطوة الهامة تؤكد من جديد على حرص الإرادة السياسية على حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف الموجه ضدهن ، والتصدي لهذا الفعل المجرم محلياً ودولياً ،وتعد تتويجاً لجهود سيدات عظيمات كرسن حياتهن لمحاربة هذه الجريمة منذ خمسينات القرن الماضي .