شكرا لقرائتكم خبر عن "الأحوال المدنية" تتيح لأسر الشهداء استخراج الوثائق عبر الكول سنتر (15341) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاح قطاع الأحوال المدنية لأسر الشهداء الحصول على الوثائق من خلال الاتصال على (15341).

وواصل قطاع الأحوال المدنية، الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (12) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم كما واصل مركز إصدار القطاع إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية - الجهات الحكومية)، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد (306) مواطن ومواطن، كما قام مركز إصدار القطاع بمحافظة (المنوفية) بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمراكز وقرى (أشمون – الشهداء)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم قومى لعدد (265) مواطنة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية لـ "كبار السن وذوى الهمم والحالات الإنسانية" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (200) مواطن ومواطنة.