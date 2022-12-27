شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء يوم 6 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء يوم 6 يناير.

وأعلن المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن ترتيبات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2023.

وذكر المركز أن تغطية قداس عيد الميلاد المجيد سيكون مساء، يوم الجمعة الموافق 6 يناير، فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أنه يجرى استقبالات قداسة البابا تواضروس الثاني للمهنئين بالمقر البابوى بالقاهرة صباح يوم العيد الموافق السبت 7 يناير.

وأوضح المركز أنه ستتواجد فرق العمل التابعة للقنوات الفضائية فى ساحة الكاتدرائية في المكان الذي يحدده مسئولو الأمن، وسيتم الانضمام لبث التليفزيون المصرى للقنوات التى تريد بث القداس على الهواء.

وفى سياق متصل، استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، والوفد المرافق لقداسته، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبرى القبة.

وشارك فى الاستقبال عدد من أصحاب النّيافة، الآباء الأساقفة والمطارنة، أعضاء السينودس البطريركى المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والشخصيات الكاثوليكية المختلفة.

وتأتى تلك الزيارة فى إطار حرص قداسة البابا تواضروس على تقديم التهنئة لغبطة البطريرك، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وساد اللقاء طابع المحبة الأخوية، كما تضمن اللقاء كلمات التهنئة المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين. وانتهى اللقاء بالتقاط الصور الختامية.

واستقبل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الأب فيلبس عيسى، كاهن كنيسة السريان الأرثوذكس بمصر، والوفد المرافق له، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

واستقبل منذ قليل، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الدكتور ساميفوزى شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بالمقر البطريركي، بكوبرى القبة.

وجاء ذلك بمشاركة القمص بيشوى فوزي، الوكيل البطريركي، كما استقبل الأب البطريرك عددًا من الآباء الكهنة، من مختلف الكنائس القبطية الكاثوليكية، يرافقهم أبناء الرعايا، بالإضافة إلى الأخوات الراهبات، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ترأس الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وفد الكنيسة لزيارة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك بمقره بحدائق القبة

وقدم رئيس الأساقفة التهنئة لبطريرك الكاثوليك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد حيث ثمن دور الكنيسة الكاثوليكية فى العمل المسكونى.