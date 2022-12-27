شكرا لقرائتكم خبر عن محور كمال عامر شريان مرورى جديد يربط شمال وجنوب الجيزة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أجهزة الدولة، تنفيذ أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر الجديد، والذي سيسهم بشكل كبير في تحسين شبكة الطرق وفتح مسارات مرورية جديدة تعمل على تقليل زمن الرحلات والقضاء على التكدسات المرورية فى إقليم القاهرة الكبرى.

ويعد محور كمال عامر من أهم المحاور الطولية بشبكة الطرق السريعة التى ترتبط بالطريق الدائرى، فيعد رابط إضافى للطريق الدائرى سيخفف الضغط على "محور المريوطية – منزل المنيب - البحر الأعظم - ربيع الجيزى"، كما أن تنفيذه يمثل إضافة كبيرة لمحافظة الجيزة لما سيحققه من تطوير ملحوظ فى انسيابية الحركة المرورية.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية أبرز المعلومات عن محور كمال عامر الجديد.

-يعد أول شريان مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة.

-يمتد من دائري المنيب جنوبا إلى الوراق شمالا حتى روض الفرج بمحور تحيا مصر، بطول 15 كم، وعرض (33 – 65.5) متر.

-يتضمن إنشاء محور حر اتجاهين بعرض (3 – 4م) حارة مرورية بكل اتجاه.

-يشمل تطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالي بعرض (2 – 3 م) حارة مرورية في كل اتجاه.

-يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها.

-يربط محاور (26 يوليو، وجامعة الدول العربية، وصفط اللبن، وفيصل، والهرم).

-يربط شوارع (مستشفى الصدر، والثلاثيني، وخاتم المرسلين، ومطار إمبابة).

-يربط مناطق (المنيب، والعمرانية، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وأرض اللواء، وإمبابة، والوراق، وأوسيم، وروض الفرج).

-يسهم المشروع في تقليل زمن الرحلات والقضاء على التكدسات المرورية بميدان الجيزة ومحور 26 يوليو ومحور صفط اللبن.

-يستهدف تقليل زمن الرحلات بين شمالي وجنوبي الجيزة من خلال الطريق الدائري.

-سيسهم في تقليل المسافة بين محافظتي القاهرة والجيزة بمحاور ربط مرورية جديدة.