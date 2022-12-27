شكرا لقرائتكم خبر عن 7 تفاصيل مهمة عن مبادرة المخلفات الصلبة 50 لأفريقيا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الرئاسة المصرية لمؤتمر قمة المناخ Cop27، على إطلاق مبادرة إدارة المخلفات الصلبة لأفريقيا 50 بحلول عام 2050"، وطرح إدارة المخلفات بقوة ضمن مناقشات المناخ، بعد التجربة المصرية في ملف المخلفات مع مراعاه أبعادها الاجتماعية والبيئية، وإتاحة الفرص الاقتصادية في مجال التدوير وتضمين القطاع الخاص، لذا أعدت مصر مبادرة إدارة المخلفات الصلبة لأفريقيا، حيث حدد المؤتمر الخطوط العريضة للمبادرة وبدء تطبيقها ما بعد القمة.

خلال هذا التقرير نرصد أهم المعلومات عن المبادرة وأهدافها وأساليب التطبيق:

1-تهدف مبادرة إدارة المخلفات الصلبة لأفريقيا 50 بحلول عام 2050، إلى معالجة أزمة إدارة المخلفات في إفريقيا.

2- تسعى مبادرة إدارة المخلفات الصلبة لأفريقيا 50 لأفريقيا بحلول عام 2050، إلى التعامل مع إدارة المخلفات الصلبة، كفرصة مهمة للمساهمة في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي.

3- تهدف إلى تدوير 50٪ من مخلفات القارة بحلول 2050، ويتم حاليا تدوير 10٪ فقط.

4- تم إعداد مبادرة إدارة المخلفات الصلبة لأفريقيا 50 لأفريقيا بحلول عام 2050، من خلال عملية تشاركية بالتعاون مع شركاء التنمية، لتحقيق هدف زيادة تدوير المخلفات.

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‏5-هناك مساهمات لشركاء التنمية وخاصة البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتقديم الدعم الفني في إعداد مبادرة إدارة المخلفات الصلبة لأفريقيا 50 لأفريقيا بحلول عام 2050 من خلال الخبراء.

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6-تعمل على ربط إدارة المخلفات بالحد من استخدام البلاستيك، وأيضا ربطها بتحسين جودة الهواء وتغير المناخ في القارة.

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7-‏المبادرة تسعى إلى إشراك القطاع الخاص، وحرصت مصر على المستوى الإقليمي خلال إعداد المبادرة، على عقد مشاورات مع الحكومات خاصة من خلال مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن)، حيث أظهرت العديد من الدول الأفريقية اهتمامها بالمبادرة.

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