شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات وزارة الرى لاستقبال موسم الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة الموارد المائية والرى، لموسم الأمطار والسيول من خلال عدد من الإجراءات للوقوف على مدى جاهزية شبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع خلال موسم الأمطار الغزيرة والسيول، وسُبل الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف خلال الموسم الحالي، ومنشآت الحماية من إخطار السيول وتطهير مخرات السيول.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الاستعدادات:

1- رفع درجة الجاهزية بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا والتوسع والمياه الجوفية بالمحافظات لضمان المتابعة المستمرة لشبكة الترع والمصارف والحفاظ على المناسيب الآمنة بها، وضمان جاهزية محطات الرفع ومحطات الطوارئ، وجاهزية منشآت الحماية من السيول ومتابعة تطهير مخرات السيول.

2- اتخاذ إجراءات التعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة بإجراءات بعيدة المدى وأخرى موسمية وإجراءات استباقية.

3- تشتمل الإجراءات بعيدة المدى على تنفيذ مشروعات فى مجال الحماية من أخطار السيول ، حيث تم إنشاء 1400 منشأ للحماية بمختلف المحافظات، والتى وفرت الحماية للمواطنين وحماية مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط إتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعى وشحن الخزان الجوفى.

4- الإجراءات الموسمية تتمثل فى المرور الدورى على مخرات السيول والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها، نظرا لضرورة الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمامها ، الأمر الذى يؤدى لارتفاع منسوب المياه بالمخر، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

5- رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام و توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.

6-تخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية ، بالاضافة للمتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع أى ازدحامات مائية.