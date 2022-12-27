شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم المعلومات حول معمل المياه الجوفية بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
واجتاز المعمل بجدارة إختبارات الكفاءة الحرفية تقدير عناصر كيميائى (التوصيلية الكهربية - الصوديوم - البوتاسيوم - الكالسيوم - الماغنسيوم - القلوية الكلية - الحديد - الاملاح الكلية الذائبة في التركيزات العالية - الأملاح الكلية الذائبة في التركيزات المنخفضة - السليكا).
وأظهرت تقارير تقييم نتائج المعامل المشتركة من مختلف دول العالم أن نتائج المعمل المركزى تقع جميعها في المنطقة الإحصائية عالية الدقة.
وفى التقرير التالى نرصد أهم المعلومات التي لا تعرفها عن المعمل.
1- المعمل المركزي بالوادي الجديد التابع لوزارة الري حصل على شهادة تقييم عالمية جديدة
2- المعمل المركزي بالوادى الجديد يتبعه 3 معامل فرعية في (طنطا والمنيا والداخلة) .
3- حاصل على شهادة الإعتماد الدولي الايزو (17025) إعتباراً من عام 2013 فى مجال تحاليل المياه من المجلس الوطني لإعتماد المعامل في عدد من العناصر الكيميائي والفزيائيك و الفحوصات ميكروبيولوجيه.
5- سبق إختيار المعمل من قبل المجلس الوطني للإعتماد التابع لوزارة الصناعة والتجارة للإشتراك في تقييم بعض تركيزات العناصر العالية والمنخفضة بالمعمل الحكومي بهونج كونج بالاشتراك مع عدد كبير من المعامل العالمية المعتمدة من مختلف دول العالم .
6-أظهر التقرير النهائي نجاح المعمل في هذه الاختبارات بجودة ودقة عالية ، ويأتي اشتراك المعمل في هذه التقييمات بهدف تحقيق اشتراطات المواصفة الدولية والوقوف جنباً إلى جنب ما بين مصاف المعامل العالمية.