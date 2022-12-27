شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تقييم تلاميذ الثالث الابتدائى بدون امتحانات.. والاختبارات تبدأ من الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وشددت، على أن الامتحانات تبدأ من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانوى العام، أما الصفوف من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى يتم تقييمهم من خلال مهام أدائية وفردية وجماعية.

وأوضحت الوزارة أنه يتم تقييم التلاميذ فى الصفوف الأولى بمرحلة رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى بدون عقد امتحانات تحريرية في المدارس، كالتالى:

- يكون التقييم للطلاب فى الصفوف الأولى، وفق ما تعلمه الطلاب، وما اكتسبه من مهارة حقيقة.

- آلية التقييم بالصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية يقوم على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطالب، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها الشفهية، والتحريرية، والمهارية.

- يمكن لمعلمي الصف الأول الابتدائي يمكنهم كتابة عبارات تصف مستوى المتعلم، من تعبيراتهم ومفرداتهم الخاصة.

- عند ملء الاستمارة النهائية للتقييم، تخلص جميع العبارات الوصفية الخاصة بكل مادة بمجالات الدراسة إلى عبارة عامة واحدة تصف مستوى المتعلم، وتعكس أحد الألوان الخاصة بالتقييم، وهى" الأحمر والأصفر والأخضر، والأصفر".

- ألوان التقييم عبارة عن اللون الأحمر، وتعنى أن مستوى الطالب" أقل من التوقعات"، أى أن المتعلم لم يتمكن من اكتساب كثير من المهارات المستهدفة، وهذا يعني أنه يحتاج إلى كثير من الدعم من قبل المعلم وولي الأمر.

- اللون الأصفر "يلبي التوقعات أحيانا، وهذا يعني أن المتعلم يمتلك نقاطا إيجابية، حيث اكتسب بعضًا من المهارات المستهدفة إلا أنه يحتاج لمزيد من الدعم للتغلب على النقاط السلبية.

- اللون الأخضر "يلبي التوقعات"، وهذا يعني أن المتعلم اكتسب جميع المهارات المستهدفة.

- اللون الأزرق "يفوق التوقعات"، وهذا يعني أنه وظف ما اكتسبه من مهارات في إظهار نواتج إبداعية تمثل مؤشرات للنبوغ.

ـ يتسلم ولى الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب ومستواه الحقيقى.

- تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الاول 14 يناير المقبل.