شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: المضادات الحيوية تفقد فاعليتها بسبب الإفراط فى التناول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن المضادات الحيوية تفقد فاعليتها بسبب الإفراط في تناولها، ونصحت باستشارة الطبيب عن العلاج الأمثل للحالة المرضية .

وكشف تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية (WHO) عن مستويات عالية من المقاومة للبكتيريا، ما يؤدي إلى التهابات مجرى الدم التي تهدد الحياة، فضلاً عن زيادة مقاومة العلاج في العديد من البكتيريا المسببة للعدوى الشائعة في المجتمع بناءً على البيانات التي أبلغت عنها 87 دولة في عام 2020.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه لأول مرة، يقدم تقرير النظام العالمي لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخداماتها (GLASS) تحليلات لمعدلات مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) في سياق تغطية الاختبارات الوطنية، واتجاهات مقاومة مضادات الميكروبات منذ عام 2017، وبيانات عن استهلاك مضادات الميكروبات لدى البشر في 27 دولة، في غضون 6 سنوات، حقق النظام العالمي لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخداماتها GLASS مشاركة من 127 دولة مع 72% من سكان العالم، يتضمن التقرير تنسيقًا رقميًا تفاعليًا مبتكرًا لتسهيل استخراج البيانات والرسومات .

يُظهر التقرير مستويات عالية (أكثر من 50%) من المقاومة التي تم الإبلاغ عنها في البكتيريا التي تسبب عدوى مجرى الدم في كثير من الأحيان في المستشفيات، مثل Klebsiella pneumoniae و Acinetobacter spp تتطلب هذه العدوى التي تهدد الحياة علاجًا بالمضادات الحيوية التي يتم اللجوء إليها كملاذ أخير، مثل الكاربابينيمات، ومع ذلك، تم الإبلاغ عن 8% من حالات عدوى مجرى الدم التي تسببها الكلبسيلة الرئوية على أنها مقاومة للكاربابينيمات، مما يزيد من خطر الوفاة بسبب العدوى التي لا يمكن السيطرة عليها.

أصبحت الالتهابات البكتيرية الشائعة مقاومة بشكل متزايد للعلاجات، أظهر أكثر من 60% من عزلات النيسرية السيلانية، وهو مرض شائع ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، مقاومة لواحد من أكثر مضادات الجراثيم الفموية استخدامًا، سيبروفلوكساسين، أكثر من 20% من عزلات الإشريكية القولونية - المُمْرِض الأكثر شيوعًا في التهابات المسالك البولية - كانت مقاومة لكل من أدوية الخط الأول (الأمبيسلين وكوتريموكسازول) وعلاجات الخط الثاني (الفلوروكينولونات).