بيت ماكدونالدز للخير-مصر بالتعاون مع جمعية خير وبركة يتوسع بافتتاح 3 مراكز تميز جديدة لتنمية الطفولة المبكرة لتغطية أسوان بأكملها

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القاهرة - سامية سيد - احتفل بيت ماكدونالدز للخير -مصر بالتعاون مع جمعية خير وبركة، بافتتاح ثلاثة مراكز تميز جديدة لتنمية الطفولة المبكرة، بمناطق دراو، ونصر النوبة، وغرب أسوان، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، استكمالاً لسلسلة الافتتاحات التي بدأت الشهر الماضي في كوم أمبو وإدفو، وذلك لضمان وصول خدمات تعليمية وتربوية وصحية بأعلى معايير الجودة لجميع أنحاء محافظة أسوان وخدمة عدد أكبر من الأسر.

تساهم مراكز التميز لتنمية الطفولة المبكرة في خلق قيمة مضافة للمجتمع عن طريق تحسين صحة وحياة الأطفال وأسرهم، وتوفير الوقت والجهد اللازم للحصول على خدمات صحية وتعليمية واجتماعية مميزة لجميع أفراد الأسرة، إلى جانب تقديم الدعم النفسي لهم ورعايتهم والاهتمام بهم من خلال الملف الصحي الذي يتم إنشاءه لكل طفل. كما تتيح هذه المراكز فرص عمل للعديد من الميسرات اللاتي يتم تأهليهن وتدريبهن، وذلك لضمان تحقيق أثر واسع ومستدام لمستقبل أفضل للمجتمع.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية بيت ماكدونالدز للخير-مصر بالتعاون مع جمعية خير وبركة، والتي ترتكز على الالتزام بدراسة الاحتياجات والمشاكل المجتمعية واستخدام الأساليب القائمة على الأدلة لتحقيق التنمية. كما يستعد بيت ماكدونالدز للخير-مصر بالتعاون مع جمعية حير وبركة للتوسع في محافظات أخرى في الفترة المقبلة استكمالاً لخطة التوسع في مشروع مراكز التميز لتنمية الطفولة المبكرة.



بيت ماكدونالدز للخير-مصر بالتعاون مع جمعية خير وبركة (1)



بيت ماكدونالدز للخير-مصر بالتعاون مع جمعية خير وبركة

افتتاح 3 مراكز تميز جديدة لتنمية الطفولة المبكرة لتغطية أسوان بأكملها