شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تستكمل إزالة المناطق العشوائية خلف سور مجرى العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود استكمال إزالة العقارات بمناطق (السكر والليمون- الجيارة - حوش الغجر) ضمن التطوير الجاري تنفيذه في نطاق حي مصر القديمة، وإعادة مناطق سور مجرى العيون والفسطاط لسابق عهدها مناطق تاريخية ذات جذب سياحي ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية.

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استكمال اعمال ازالة العقارات بمناطق (السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة)، والملاصقة لسور مجرى العيون، والذي يشهد محيطه أعمال تطوير، في إطار خطة الدولة لإزالة العشوائيات وتطويرها وتوفير حياة كريمة لقاطنيها وجعلها منطقة جذب سياحي.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الأعمال تمت من خلال التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية والتنفيذية والمتابعة الميدانية ومديري منطقة الإسكان بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة والأجهزة الشرطية وقوات إنفاذ القانون من خلال توجيهات محددة بضرورة التعاون مع أهالي المنطقة والمتابعة المستمرة لكافة المستجدات على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات المناسبة أولا بأول، تنفيذا للخطة المتكاملة بسرعة الانتهاء من تسكين الأسر المستحقة بوحداتهم، وتسليم الأسر شققًا مفروشة مجهزة بكمبوند متكامل الخدمات يضم 2268 وحدة مجهزة.

وأشارت نائب المحافظ، إلى أن مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة ساهمت في تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها، كما ساهمت في توفير حياة كريمة لقاطنيها بمساكن آمنة تتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم مشددة سيادتها على الاجهزة التنفيذية بسرعة نهو الاعمال و ازالة كافة المعوقات التي تحول تنفيذ الأعمال في الموعد المحدد.

رافق نائب محافظ القاهرة في الجولة الدكتور أحمد السيد ليلة رئيس حي مصر القديمة، وجمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وكريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذين بالمنطقة والحي .