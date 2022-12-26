شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: مواد قانون الأحوال الشخصية مبنية على العلم والأحكام الموضوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المستشار عمر مروان، وزير العدل عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلا: درسنا نسبة الطلاق وفق أكثر من طريقة لأن هناك بعض الأرقام كان مبالغ فيها، خاصة عند دراسة حالات الطلاق لمراحل وسنين طويلة.. ومن خلال الدراسة كان أكثر سنة يحدث فيها الطلاق كان العام الأول والثاني من الزواج.. والعام الأول كان أكثر".

وأضاف وزير العدل خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة الجيزة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "اللجنة الخاص بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدة استعانت بمجموعة استشارية تضم عالم نفس شهير.. وعالم اجتماع.. وعالم مالي.. وعدد من علماء الشريعة الإسلامية على رأسهم فضيلة المفتي.. كل إجراء يكون له قول وسند علمي.. وهناك القول العلمي في كل حاجة.. الاستضافة والرؤية والإقامة.. كل حاجة مبنية على أساس علمي.. بعيدا عن الهوي أو التجربة الشخصية.. وبنحط أحكام موضوعية".

وكان الرئيس السيسي، قد شارك فى افتتاح مشروعات جديدة منهم مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة.

وتعد شركة النصر للكيماويات الوسيطة، أحد الصروح الصناعية المصرية، التى تتمتع بقوة المنتج الوطنى، بالإضافة للتطور المستمر على كافة قطاعاتها ومصانعها، مع التزامها بالمعايير العالمية والبيئية، حتى أننا يمكننا إطلاق عليها بأنها صرحا وطنيا عملاقا فى الصناعة الوطنية المصرية، التى تتماشى مع فلسفة ورؤية الجمهورية الجديدة، وشركة النصر للكيماويات الوسيطة شركة متفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع التى تعمل فى نفس المجال فى الشرق الأوسط، وذلك لتعدد أنشطة المصانع الموجودة بالشركة واختلاف منتجاتها.

تتكون شركة النصر للكيماويات الوسيطة من مجمع الصناعات الكيماوية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش محافظة الجيزة، والذى يعتبر أكبر وأقدم صرح صناعى بالقوات المسلحة، حيث أُنشأ عام 1972 ويقع على مساحة تقارب مائتين وخمسون فداناً، حيث ساهم تواجد شركة النصر للكيماويات الوسيطة بهذه المنطقة، فى تحقيق الريادة لتنمية وتعمير المنطقة الصناعية، حيث وفرت الشركة الخدمات الأساسية للشركات والمصانع المجاورة، ما أدى إلى تنمية المنطقة الصناعية واتساعها وزيادة أنشطتها المختلفة.

فى عام 1972 عند نشأة شركة النصر للكيماويات الوسيطة بدء بمصنع لإنتاج الكلور والصودا الكاوية بطاقة 15 طن / يوم باستخدام تكنولوجيا الخلايا الزئبقية آنذاك، وتعتبر شركة النصر للكيماويات الوسيطة شركة رائدة فى صناعة الكيماويات والأسمدة، وهى أقدم وأكبر شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.