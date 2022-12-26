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شكرا لقرائتكم خبر عن وعى ومكاشفة فى حديث الرئيس السيسى خلال افتتاح مشروعات بأبو رواش.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن جهود الدولة في الحفاظ على الأسعار، قائلا: "بقول للمثقفين والإعلاميين وغيرهم.. كل كلمة ممكن تبقي عنوان كبير.. إنتوا فاهمين إن المنتجات الزراعية أو المواد الغذائية تزيد مرتين وثلاثة.. من يستحمل ده.. والبلد كيف تواجه الحالة دي.. وهي ماسكه ما أمكن أن الأسعار ما تزيدش.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بافتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية بمحافظة الجيزة.
بقول للمثقفين والإعلاميين كل كلمة ممكن تبقى عنوان كبير
البلد بتواجه الأوضاع وماسكة ما أمكن علشان الأسعار ما تزيدش
الانتهاء من مشكلة مستلزمات الإنتاج فى الموانئ خلال أسبوعين
أرجو إننا نغطى إعلاميا ونخلى الناس تشوف حجم البضائع المفرج عنها
مصنع الأسمدة الأزوتية كان المفروض يبقى مع مصانع السخنة الـ6
اتأخرنا نتيجة الظروف الدولية لكن دخّلنا 700 ألف طن لتلبية الاحتياجات
بنتكلم عن 2 أو 3 ملايين فدان أرض زراعية خلال آخر سنتين
بقول للمزارعين لو حسبنا أسعار الغاز ثمن الأسمدة هيبقى غير كده خالص
حريصين نعمل استقرار فى مُدخلات الزراعة علشان الأسعار ما تزيدش
ده وقت الحرص على الناس وضرورى الحاجات ما تغلاش عليهم
بنخاطب الرأى العام بحقائق ومشروعات وفّرت مليارات للاقتصاد
لما قلت رخصة ذهبية للرجال الأعمال كان ده علشان نوفر الوقت
بقول للبنوك مفيش وقت قدام القروض فى موضوع مضمون النجاح
فيه موضوعات لا تحتمل سنة ولا اتنين ولا تلاتة لأن الوقت ليه تمن
ما خبّيتش عنكم حاجة وبطرح كل حاجة فى إطار الحقائق ومخاطبة الرأى العام
صندوق هيئة قناة السويس الجديد مُراقب من أجهزة الدولة الرقابية
الصندوق دخل البرلمان علشان التصديق على القواعد وأجهزة الرقابة تفتش عليه