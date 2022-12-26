شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: الانتهاء من مشكلة المستلزمات بالموانئ خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أهمية الانتهاء سريعا من الإفراج عن البضائع بالموانئ، قائلا: "موضوع المستلزمات وأرجو أن نطلق هذا الأمر بتغطية إعلامية والناس تشوف حجم المواد اللى هتخرج من الموانئ خلال الأسبوعين اللى جايين دول، علشان يبقا الحمد لله أنهينا المشكلة دي".

الرئيس السيسي: صندوق قناة السويس مراقب من أجهزة الدولة الرقابية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أرباح قناة السويس منذ عام 1975 بلغت نحو 220 مليار دولار، معقبا: "بتكلم عن الافتتاح الجديد سنة 75 قناة السويس جابت 220 مليار دولار، لو حد كان شال 10 % من الرقم ه وحطه في صندوق".

الرئيس السيسي: البنوك ستغطى المطلوب بالدولار لصالح الاعتمادات خلال 4 أيام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البنوك ستغطي المطلوب بالدولار لصالح الاعتمادات خلال مدة 3 أو 4 أيام.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة،: كان فيه نقاش مع وزير البترول على موضوع السوداش لما كانوا بيكلموا المستثمرين علشان بنستوردها من بره، وبدل ما اشترى المنتج من بره أعمله عندي، والعمالة مصرية واشتريه بالجنيه المصري بدل الدولار، وكل ما طلع منتجات، وبقول كل ما هننتج حاجات بنجيبها من بره يبقا هنخفف العبء على الدولار.

رئيس الوزراء: الإفراج عن بضائع بالموانئ بـ5 مليارات دولار منذ بداية ديسمبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه منذ 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر، جرى الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار، من إجمالي بضائع بقيمة 15 مليار دولار بالموانئ المصرية.

أضاف مصطفى مدبولي، في كلمة له بافتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش، أنه تم العمل مع البنك المركزي وكافة البنوك بالقطاع المصرفي، على الإفراج عن أكبر عدد من هذه البضائع – المذكورة سلفا – ويتبقى بضائع بقيمة 9.5 مليار دولار بالموانئ حاليا.

الملك تشارلز يشيد بتضامن الشعب البريطانى فى مواجهة غلاء المعيشة

أشاد الملك تشارلز الثالث بـ "التضامن الصادق" للشعب فى جميع أنحاء المملكة المتحدة التى ضربها الركود، والتى تكافح مع أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة، فى رسالته الأولى بمناسبة أعياد الميلاد كملك.

وشكر تشارلز فى خطابه من كنيسة قلعة وندسور الشعب البريطانى على "الحب والتعاطف" الذى أعربوا عنه بعد وفات أمه الملكة إليزابيث الثانية- وفق ما نقلته شبكة أي بي تايمز البريطانية اليوم الاثنين.

الرئيس السيسي: الدولة تبذل جهدا كبيرا للحفاظ على استقرار الأسعار وما تزيدش

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن جهود الدولة في الحفاظ على الأسعار، قائلا: "بقول للمثقفين والإعلاميين وغيرهم.. كل كلمة ممكن تبقي عنوان كبير.. انتوا فاهمين أن المنتجات الزراعية أو المواد الغذائية تزيد مرتين وثلاثة.. من يستحمل ده.. والبلد كيف تواجه الحالة دي.. وهي ماسكه ما أمكن أن الأسعار ما تزيدش.

البنك المركزى الأردنى يطرح إصدارا جديدا من النقد فى التداول

أعلن البنك المركزى الأردنى، الإثنين، عن طرح الإصدار الخامس من النقد الأردنى فى التداول بنفس فئات الإصدار الحالية (خمسون دينارا، عشرون دينارا، عشرة دنانير، خمسة دنانير وفئة الدينار)، استناداً لنظام إصدار النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أكتوبر الماضي.

الرئيس السيسي: بنخاطب الرأى العام بالحقائق والمشروعات توفر مليارات للاقتصاد القومى

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن جهود الدولة في دعم إنشاء المصانع من أجل تقليل الاستيراد، قائلا: "المسار اللى بنتكلم فيه لرجال الأعمال.. لما قولت الرخصة الذهبية كان اوفر للوقت.. والكلام للبنوك ما فيش وقت قدام القروض ومستلزمات القرض في موضوع أكيد نجاحه.. مشروع الصودا آش ناجح لأنك تستورد بـ 300 مليون دولار.. لما توفر المبلغ ده لصالح الاقتصاد القومي".

أستون فيلا ضد ليفربول .. محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع للريدز

يقود النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، الريدز فى مواجهة أستون فيلا، فى أولى مواجهات الفريق مع عودة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران من جديد مساء اليوم الاثنين، عقب فترة التوقف الأخيرة بسبب منافسات بطولة كأس العالم التى أقيمت فى قطر مؤخرا خلال الفترة من 20 نوفمبر الماضى حتى 18 ديسمبر الجارى، وتوج بلقبها منتخب الأرجنتين على حساب فرنسا فى نهائى مثير بركلات الترجيح.

ريال مدريد يهدد بإفساد صفقة انتقال رونالدو للنصر السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن تواصل مسؤولي ريال مدريد الإسباني، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، من أجل العودة إلي "سانتياجو برنابيو" من جديد.

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن إدارة الريال قدمت عرضًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أجل العودة لصفوف الملكي من جديد في إنتقالات يناير 2023، بعد فسخ تعاقده مع مان يونايتد بالتراضي.

وزير العدل للرئيس السيسي: طرح قانون الأحوال الشخصية الجديد للحوار المجتمعي

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن العمل مستمر على قانون الأحوال الشخصية الجديدة، قائلا: "سوف يتم الانتهاء من الأحكام التفصيلية على مدار الشهر القادم.. وطرحه للحوار المجتمعي.. وندعو كل فئات المجتمع للمشاركة".