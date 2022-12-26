شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن نشاط القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة حتى نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية اليوم وغدا بمناطق البيطاش مركز العجمي بمحافظة الإسكندرية، واللواء صبيح وعلي بن أبي طالب مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، ونجع الحجر مركز دراو بمحافظة أسوان.

ونوهت إلى أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى، يومي 26 و27 ديسمبر بمناطق زاوية فريج مركز كوم حماده بمحافظة البحيرة، والأبطال مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وشيبة مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، والجزائر مركز جمصة بمحافظة الدقهلية، والضبعية مركز القرنة بمحافظة الأقصر.

وقال الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية بمناطق مركز طبي الحي السابع حي مدينة نصر شرق بمحافظة القاهرة، وقرية نجوع الجزيرة مركز البداري بمحافظة أسيوط، واصلاح شالما مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، والهانوفيل بحي العجمي بمحافظة الاسكندرية، وعرب أبو ساعد حي الصف بمحافظة الجيزة، وذلك يومي 27 و28 من الشهر نفسه.

وتابع أنه سيتم إطلاق 9 قوافل طبية يومي 28 و29 ديسمبر بمناطق لقانة مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، وأبو دياب غرب مركز دشنا محافظة قنا، والإبراهيمية البحرية مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، والنجيلة البحرية مركز النجيلة بمحافظة مطروح، والكولا مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وشاويش مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، وكفر داود مدينة السادات بمحافظة المنوفية، والشراونة مركز أدفو شرق بمحافظة أسوان، وشقرف مركز طنطا أول بمحافظة الغربية.

وأردف أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 29 و30 ديسمبر بمنطقتي مركز طبي الأسمرات بحي المقطم بمحافظة القاهرة، وطارق بن زياد مركز منشأة أبو عمر محافظة الشرقية، وأخيراً سيتم إطلاق قافلتين ، بمنطقتي دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، وتلبت قيصر مركز طنطا أول بمحافظةالغربية ، وذلك يومي 30 و31 من الشهر نفسه.