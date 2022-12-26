شكرا لقرائتكم خبر عن ركاب قطارات النوم من الأجانب يحتفلون بالكريسماس خلال رحلتهم للأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قطارات النوم بالسكة الحديد احتفالات السياح بالكريسماس خلال رحلاتهم من القاهرة للأقصر، بالتزامن مع احتفال عيد الميلاد، حيث وفرت الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم استعدادات بعربة النادى على متن قطار النوم خلال الرحلات للأقصر وأسوان، حيث احتفل ركاب قطار النوم رقم 1086 من جنسيات أوروبية مختلفة خلال طريقهم للأقصر للاحتفال بالكريسماس.

وتعتبر قطارات النوم التي تمتلكها هيئة السكك الحديد هي أفخم الخدمات التي تقدمها الهيئة وكذلك الأعلى سعرا، وتعمل هذه القطارات ليلا بشكل ثابت، يوميا، على خطوط القاهرة أسوان، بحيث يستقل الراكب القطار فى المساء ويصل صباحا، ويستخدم الكابينة للنوم طوال الرحلة كما يتمتع بخدمات منها وجبتين "عشاء وفطار" وخدمات البوفيه.

وتتميز الرحلة على قطار النوم بتقديم وجبتين "وجبة ساخنة للعشاء فراخ أو لحوم – وجبة أخرى للفطار تقدم في الصباح" ويمكن تحديد نوعية الطعام حسب الطلب وذلك أثناء حجز التذاكر فمن الممكن تقديم أسماك أو وجبة نباتية حسب الرغبة.

والقطار مكيف وكل كابينة بها 2 سرير وحوض لغسيل الوجه وأماكن لشحن الموبايل، وطاولة، ويمكن طى السرير بالأسفل لاستخدامه كرسى، كما يوجد بالكابينة اماكن لوضع الحقائب، وكل الكبائن بها ستائر تحجب الضوء إذا أراد الراكب ذلك.

وتبلغ سعر تذاكر قطارات النوم للأجانب 80 دولارا للزوجى و120 دولارا للفردى و70 دولارا للأطفال من 4 لـ 9 سنوات، وكل عربة قطار بها 2 حمام واحد في المقدمة وآخر في نهاية العربة، ويوجد عربة نادى تشبه الكافية يقدم بها المشروبات بأسعار خارج التذكرة.

كيفية حجز قطارات النوم

يجرى حجز مقاعد عربات النوم من مكاتب حجز تذاكر النوم الموجودة بالمحطات الرئيسية، ويمكن حجزها أيضا أونلاين عبر الموقع الإلكترونى للشركة الوطنية لإدارة عربات النوم التابعة لهيئة السكة الحديد، ويجرى الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى، وفي حالة حجز كابينة مزدوجة للجنسين يشترط قسيمة الزواج أو أن تكون القرابة من الدرجة الأولى، ويمكن حجز القطارات من تطبيق الموبايل.