شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تحميل أسئلة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى على المنصة 2 يناير والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت المديريات التعليمية، إلى أنه تعقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع طبقا للجدول المعد والمعلن من قبل المديرية، و في حال حدوث مشكلة تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول وعمل محضر إثبات حالة عن المسألة ووصفها وصفا دقيقا .
وشددت المديريات على أن الموجه الأول بالإدارة التعليمية مسئول عن وضع الامتحانات الفترة الصباحية مدارس حكومي رسمي ورسمي لغات ومدارس خاصة - والفترة المسائية مدارس حكومي رسمي وطلاب خدمات وطلاب المنازل مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب الدمج التعليمي، كما طالبت المديريات التعليمية، بأن يقوم كل موجه أول بعمل امتحان أساسي وامتحان احتياطي للفترة الصباحية وكذلك امتحان أساسي واحتياطي للفترة المسائية.