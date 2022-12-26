شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: لجنة برئاسة قاضٍ للموافقة على الزواج فى قانون الأحوال الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة إجراء الكشف الطبي للمتزوجين وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلا: "من إجراءات الكشف الطبي سلامة العقد.. سلامة الشاب قدام سلامة الشابة.. المصداقية والشفافية.. سلامة العقد.. يبقي كدولة قصرت لو ما حافظتش على سلامة القعد".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة بمحافظة الجيزة: "ده مش منظور أخر ومش طبي أو علشان الإعاقة أو عدم الإنجاب ده نقاش عميق جدا ومحاولة مننا أننا نتواجد ونضع حلول وطرحها بنفس العمق .. مش ناخدها كشف طبي بالطريقة دي.. الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.. واتفقنا على شروط الكشف الطبي.. وهنعمل لجنة برئاسة قاضي وتروحلها النتائج مميكنة عن طريق وزارة الصحة إلى القاضي ده لتصريح سلامة التحاليل".