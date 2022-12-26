شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك تغطى الاعتمادات خلال 4 أيام.. الرئيس السيسي يفتتح مشروعات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البنوك ستغطي المطلوب بالدولار لصالح الاعتمادات خلال مدة 3 أو 4 أيام.

ونستعرض أبرز تصريحات الرئيس السيسي، خلال افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة.





- ربنا وفقنا ننفذ التزام دخول بضائع بمليارات الدولارات وعندنا إنتاج ذاتى محلى لبعض المنتجات اللى ما نقدرش نستغنى عنها

- إنتاجنا من الكلور والغازات الطبية كان كافى بس بعد كورونا قلنا لازم يبقى عندنا كميات كافية للتطور خلال الجاية

- مفيش استقرار فى التعاقدات العالمية والتكلفة زادت والتوقيتات اختلفت فى ظل التطورات المتلاحقة فى العالم

- الناس ماسكين فى الدولار بس لا بأس إحنا معانا دولارات برضه والبنوك ستغطى المطلوب للاعتمادات خلال 4 أيام