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البنوك تغطى الاعتمادات خلال 4 أيام.. الرئيس السيسي يفتتح مشروعات جديدة

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البنوك ستغطي المطلوب بالدولار لصالح الاعتمادات خلال مدة 3 أو 4 أيام.

ونستعرض أبرز تصريحات الرئيس السيسي، خلال افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة.


 

 

- ربنا وفقنا ننفذ التزام دخول بضائع بمليارات الدولارات وعندنا إنتاج ذاتى محلى لبعض المنتجات اللى ما نقدرش نستغنى عنها

 

- إنتاجنا من الكلور والغازات الطبية كان كافى بس بعد قلنا لازم يبقى عندنا كميات كافية للتطور خلال الجاية

 

- مفيش استقرار فى التعاقدات العالمية والتكلفة زادت والتوقيتات اختلفت فى ظل التطورات المتلاحقة فى العالم

 

- الناس ماسكين فى الدولار بس لا بأس إحنا معانا دولارات برضه والبنوك ستغطى المطلوب للاعتمادات خلال 4 أيام

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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