شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الدولة تشارك بالنصف فى صندوق الأسرة بقانون الأحوال الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس السيسي، عن إنشاء صندوق جديد ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلا: "قولت النهارده نعمل صندوق.. جاي تتجوز حط مبلغ للصندوق.. ومش كبير أوي.. اللى يقدر على الجواز يقدر يعمل ويشارك في الصندوق.. ولا تعقدوا تتخانقوا على الفرش والتكاليف.. لا ده مبلغ مش كتير.. وأنا كدولة اتفقت مع الدكتور مصطفي مدبولي.. نخط قد ما يجيب الصندوق.. مليار قصاده مليار.. مليارين هنحط مليارين.. تأمين أولادنا في كل شيء.. ده النقاش.. انتوا بتتكلموا عن نسبة طلاق".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة بمجمع الصناعات الكيماوية في الجيزة: "جبنا متخصصين من الجامعة وعلم النفس خلال إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية".

وداعب الرئيس السيسي وزير العدل: "عملنا المؤتمر الصحفي أهو لقانون الأحوال الشخصية الجديدة للحديث عن ملامحه".

وتابع الرئيس السيسي: "أكدنا على ضرورة أنه ما فيش تجربة شخصية تكون حالة عامة في القانون الجديدة للأحوال الشخصية.. إحنا بنعمل قانون الاستثناء للزواج والطلاق الخلاف أثناء الطلاق.. فيه أسر عندها قدرة تتجاوز الخلاف والأمور ماشية بسلام.. وأنت بتعمل قانون الاستثناء.. والحالة الواحدة اللى بتحصل لازم تتدرس لأنها مش ظاهرة".