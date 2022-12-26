شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: الإفراج عن 172 ألف طن أعلاف "ذرة وفول صويا" بـ81 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏‎أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن نصيب مستلزمات الاعلاف بلغ حوالي 81 مليون دولار حيت تم الإفراج عن 172 ألف طن من الذرة وفول الصويا، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي ومن خلال القطاع المصرفي .

‏‎وأضاف "القصير"، أن الإفراج شمل 146 ألف طن من الذرة بحوالي 58.4 مليون دولار وحوالي 26 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 19.2 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3.4 مليون دولار، ‏‎ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 22 ديسمبر" 1.427 مليون طن منها 971 ألف طن ذرة، و456 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 713 مليون دولار.

‏‎يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة باتخاذ الترتيبات الخاصة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعاً، ووفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم‏‎ ‏الإفراج عن بضائع بحوالي 300 مليون دولار يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي قد أعلنت أنه تم تشكيل لجنة تفتيش بالتنسيق مع وزارة التموين ضمت الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة والمهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية ومأمور الضبط القضائي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعض مهندسى الرقابة والتفتيش ومأمورى الضبط القضائى بوزارتى الزراعه والتموين، وفاجأت اللجنه بعض المخازن ومصانع الأعلاف، وصوامع تخزين خامات الأعلاف، وسيارات نقل الأعلاف، ومحال الإتجار فى الأعلاف بمحافظة القليوبية.

وتم رصد شركة تبيع كميات من الذرة وكسب فول الصويا لمصانع الأعلاف بأسعار مرتفعة ومبالغ فيها، وبدون فواتير، وعليه فإن عدم وجود مستندات، وكذلك رفع الأسعار، تعتبر مخالفة للقرار الوزاري 113 لسنه 1994 وكذلك القانون 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك لرفع الأسعار في السوق، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وعلى الفور تم إحالتهم إلى النيابة العامة، كما تم مفاجئة بعض مصانع الأعلاف بالمحافظة للاطمئنان على انتظام العمل وتوفير الخامات اللازمه لتصنيع جميع أنواع الأعلاف، بالغضافة إلى استمرار الحملات الفجائيه من قبل وزارة الزراعة والتموين وجميع الجهات الرقابية، وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

جدير بالذكر، أن ذلك يأتى تنفيذ لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوصيات لجنة الأعلاف المشكلة بقرار وزير الزراعه رقم 455 لسنة 2022 برئاسة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لتنفذ القرارات التى اتخذت فى شأن توفير الأعلاف، بمراقبة سوق تصنيع وتداول وتخزين الأعلاف وخاماتها .