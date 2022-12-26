شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يرد على أزمة الصندوق الاستثمارى لقناة السويس: ده حلم الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية بمحافظة الجيزة،: "مش انتوا من كام يوم حصلت موجة كبيرة جدا على الصندوق الاستثماري بتاع هيئة قناة السويس، بالله العظيم ده حلم الناس.. لازم تعرف الحكاية، لما جه الفريق أسامة في 2019 بقوله قولي عندك أموال إيه؟ قالي أنا ماعنديش حاجة.. قلتله يعني أنت لما تيجي تعمل مشروع تطور بيه قناة السويس هتعمل إيه؟ قال هروح لوزارة المالية.. ولا بأس لأن ده النظام، قلتله في البلاد اللي زي حالاتنا اللي ظروفه الاقتصادية ما تستحملش، لازم يكون فيه أوعية على جنب والكلام ده عملته في وزارة الصحة".