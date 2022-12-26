شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنظيم والإدارة يعلن عددا من الحوافز لموظفي العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن الحكومة وضعت عددا من الحوافز للعاملين الراغبين في الانتقال للعاصمة الإدارية، منها الاشتراك فى عضوية نادي النادي التابع لوزارة الشباب، وذلك بتخفيضها إلي 100 ألف جنيه .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد السباعي، وعشرين عضوا آخرين بشأن سياسة الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري، وكذلك خطة النهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب وافق على تخفيض العضوية من 200 ألف إلى 100 ألف جنيه لصالح موظفي العاصمة الإدارية، واعلن 51% من الموظفين رغبتهم فى الاشتراك .