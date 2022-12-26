شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ميكنة ورقمنة خدمات "القوى العاملة" فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد وفدا من وزارة القوى العاملة ووزارة الاتصالات بمقر ديوان عام المديرية، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين بشأن ميكنة خدمات "الوزارة" وإطلاقها على منصة مصر الرقمية، وبدء التدريبات العملية على منظومتي استخراج شهادات القيد المميكنة، وقياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة المطورة، تمهيدا نحو بدء أعمال التشغيل التجريبي، لإطلاق التشغيل الفعلي لهذه الخدمات على منصة مصر الرقمية كأول محافظة رقمية على مستوى الجمهورية.

وأوضح عبد الونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإسراع من الانتهاء من عمليات تطوير وتحديث أعمال التحول الرقمي لمنظومات العمل بالوزارة طبقا للمعايير القياسية بما يسمح بإطلاق خدماتها الجماهيرية على منصة مصر الرقمية، وتم مناقشة وشرح رؤية الوزارتين في التحول الرقمي، وكيفية تحويل وميكنة خدمتي كعب العمل، وقياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة لتكون خدمات رقمية.

وأضاف مدير المديرية أنه حضر الزيارة أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وخالد رضوان مستشار المعلومات لصندوق الطوارئ ورئيس اللجنه التنفيذية لتنفيذ أعمال بروتوكول التعاون، وهند محمد مدير مشروع، ومحمد كمال مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات، وعبير فؤاد مديرعام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، وياسمين ممدوح مدير عام المتابعة والتخطيط بالتدريب المهني، ومن وزارة الاتصالات، وإيناس عقاب مدير المشروعات الاستراتيجية، ومحمد عمران المنسق لأعمال المشروع، وتيمور رضا ممثل عن الشركة المنفذة.

كما تلقت "الوزارة" تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بشأن، عقد لقاء مع ممثلى شركة غاز مصر بالمنوفية، وذلك للوقوف على أحدث التعديلات بقوانين تصاريح وترخيص الغاز والوقوف على السلبيات والإيجابيات أثناء التطبيق ومتابعة آداء العمل لإدارة السلامة والصحة المهنية المنوطة بالتعاون مع الشركة ورسم السياسيات العامة لخطة العمل والتعاون فى الفترة المقبلة.