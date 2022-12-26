شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يعد دليلاً حول تمكين وصول المرأة إلى دائرة صنع واتخاذ القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعد المجلس القومى للمرأة دليلاً تعريفيا حول" تمكين وصول المرأة إلى دائرة صنع واتخاذ القرار"، وذلك تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لتمكين المرأة.

وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة التدريب بالمجلس، أهمية هذا الدليل الذي أعدته اللجنة تأتي في ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى احتفالية يوم المرأة المصرية فى مارس 2022 عن جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة ، مشيرة إلى أن الدليل يهدف إلى دعم المؤسسات فى رحلتها نحو تحقيق تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، لتحقيق تنفيذ السياسات العامة؛ حتى تأخذ فى اعتبارها قضايا تكافؤ الفرص والمرأة.

ويعد أيضاً هذا الدليل أحد الأدوات التى تدعم الموظفات الحكوميات للوصول إلى المناصب القيادية، كما يمثل أحد إسهامات جمهورية مصر العربية فى إطار عضوية الشبكة الإقليمية الخاصة بمكانة النساء الموظفات فى مناصب المسؤولية فى الوظيفة العمومية؛ والتى تضم كل من الأردن - تونس _ المغرب _ مصر، حيث ستؤول رئاسة الشبكة إلى مصر الدورة القادمة، هذا بالإضافة إلى غرس ثقافة الإنصاف والمساواة فى الوظائف الحكومية، والجهاز الإدارى بالدولة، و إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين فى الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات والمشروعات الخاصة بتنمية الجهاز الإدارى بالدولة.

ويتضمن الدليل العديد من الموضوعات من بينها مدخلا نحو التعرف على عدد من العوامل الفاعلة فى عملية اختيار القيادات النسائية، ومقومات نجاح المرأة للإدارة والقيادة، وأهم المعوقات الوظيفية، كما يتناول الفصل الأول الفرق بين مفهوم الإدارة والقيادة. ويطرح الفصل الثاني إشكالية تمكين المرأة فى مجال العمل. و يتناول الفصل الثالث تنمية التواصل الفعال ومهارات تقويم الأداء.

والفصل الرابع أتى بعنوان العمل فى فريق عن بعد فى ظل الأزمات، و يوضح الفصل الخامس أهمية استطلاعات الرأى للتعرف على مدى الرضا الوظيفى، ويتناول الفصل السادس معايير الحوكمة والشفافية ومدى مساهمتها فى وصول المرأة الى المواقع القيادي.