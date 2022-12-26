شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات قطار تالجو الجديد بالسكة الحديد.. أبرزها أطقم للخدمة والضيافة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت هيئة السكة الحديد طاقما لخدمة جمهور ركاب قطارات تالجو الفاخرة، وذلك من خلال شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، كما تم توفير فريق لخدمة الضيافة من خلال الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم، حيث تم

اختيار أفضل العناصر من العاملين بالشركتين، لخدمة جمهور الركاب بالقطار ليكون طاقم القطار كالآتي:

- مشرف رحلة.

-مراقب كاميرات.

-فردين أمن تدخل سريع.

- عدد 4 أفراد تأمين إداري.

- عدد 4 عمال خدمات نظافة.

-فريق للضيافة "تقديم المشروبات والمأكولات"

كما تم تصميم ز ي جديد خاص بخدمات القطار، وزى أخر لطقم الضيافة، مع توفير أفضل الخامات المستخدمة في أعمال النظافة، بالإضافة لتدريب العاملين على أعمال النظافة والتأمين عمليا على القطار، كذلك تم تدريب الأطقم على الإسعافات الأولية بالمركز الطبي لسكك حديد مصر، و التدريب علي أعمال السلامة والصحة المهنية.

ويتم تشغيل قطار تالجو يوميا الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدي جابر بالاسكندرية متجها الى محطة مصر برمسيس ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهاً الى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية وحيث سيتم تثبيت هذين الموعدين في جداول التشغيل يومياً ومع توالي وصول باقي القطارات المتعاقد عليها سيتم تشغيلها على خط القاهرة / اسوان الى جانب خط القاهرة / الاسكندرية .

وتبلغ تذاكر الدرجة الاولى للقطار تالجو 150 جنيه للدرجة الثانية و200 جنيه للدرجة الأولى، كما سيكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا بدءا من غدا الاحد الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدي جابر بالاسكندرية متجها الى محطة مصر برمسيس ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهاً الى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية وحيث سيتم تثبيت هذين الموعدين في جداول التشغيل يومياً ومع توالي وصول باقي القطارات المتعاقد عليها سيتم تشغيلها على خط القاهرة / اسوان الى جانب خط القاهرة / الاسكندرية .