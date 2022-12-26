شكرا لقرائتكم خبر عن قداسات عيد الميلاد المجيد ببازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت بازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ، عدة قداسات مختلفة، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، حيث ترأس الأب إرميا نشأت، راعي البازيليك، القداسات بالطقس اللاتيني باللغتين الإيطالية، والإنجليزية، والطقس القبطى.

وشارك فى القداسات عدد من الشخصيات المختلفة من الجنسيات المختلفة منهم: الإيطالية، والفرنسية، والبولندية والروسية، والأوكرانية، والفلبينية، والهندية، والتنزانية، والمصرية. وقدم الأب إرميا الشكر لجميع الحضور، متمنيًا لهم أعيادًا ميلادية مجيدة.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، والوفد المرافق لقداسته، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبرى القبة.

وشارك فى الاستقبال عدد من أصحاب النّيافة، الآباء الأساقفة والمطارنة، أعضاء السينودس البطريركى المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والشخصيات الكاثوليكية المختلفة.

وتأتى تلك الزيارة فى إطار حرص قداسة البابا تواضروس على تقديم التهنئة لغبطة البطريرك، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وساد اللقاء طابع المحبة الأخوية، كما تضمن اللقاء كلمات التهنئة المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين. وانتهى اللقاء بالتقاط الصور الختامية.

وفى سياق آخر، استقبل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الأب فيلبس عيسى، كاهن كنيسة السريان الأرثوذكس بمصر، والوفد المرافق له، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

واستقبل منذ قليل، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الدكتور ساميفوزى شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بالمقر البطريركي، بكوبرى القبة.