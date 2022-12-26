شكرا لقرائتكم خبر عن المفوض العام لـ"نزع السلاح وإعادة الدمج بالسودان" يزور مركز القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام اللواء الركن (م) عبد الرحمن عبد الحميد المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالسودان، بزيارة إلى مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام لبحث آفاق تعزيز التعاون بين الجهتين.

ورحب السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولي، بالمسئول السوداني، وأكد على العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والرؤية المصرية الحريصة على تعزيز أطر التعاون والدفع بها قدماً.

كما أعرب عن استعداد المركز لدعم عمل المفوضية في إطار برامج المركز ذات الصلة ووفقاً لخطة عمل المفوضية والبرامج التي تعتزم تنفيذها في الفترة المقبلة.

ومن جانبه، عبر المفوض العام عن سعادته بزيارة مركز القاهرة وحرصه على الاستفادة من خبراته الممتدة، كما أكد على تقديره لمساهمات مصر المتواصلة لتعزيز جهود تحقيق السلم والاستقرار إقليميا ودوليا.

وتناول باستفاضة تطورات الأوضاع في السودان والتحديات التي تفرضها وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الأعداد الكبيرة للمقاتلين السابقين المنتمين لجماعات مسلحة.

وتطرق مدير مركز القاهرة الدولي إلى الدورات التدريبية التي ينظمها المركز من أجل بناء قدرات الدول العربية والأفريقية في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، معربا عن ترحيبه بزيادة عدد مسئولي المفوضية المشاركين في مثل تلك الدورات مستقبلا، للبناء على التعاون السابق في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بين المركز والمفوضية.