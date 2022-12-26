شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للمطارات تعلن أهم إنجازات حدثت بمطار شرم الشيخ خلال عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الشركة المصرية للمطارات، أهم الإنجازات التي حدثت بالمطارات خلال العام الجاري 2022، وكان لمطار شرم الشيخ الدولي النصيب الأكبر في عملية التطور التي شهدتها المطارات المصرية بحسب ما ذكرته الشركة.

وأرجعت الشركة أن مطار شرم الشيخ الدولي تصدر المشهد خلال العام نظرا لما يشهده من أحداث ومؤتمرات بجانب حركة السياحة الوافدة على مدار العام، مما جعل الشركة تضعة بعين الاعتبار في خريطة التطوير الدائم، حيث أنه يعد من أهم مشروعات التنمية المستدامة.

وخلال هذا العام شهد المطار العديد من أعمال التطوير والتوسعة تزامنا مع استضافة مدينة شرم الشيخ لقمة تغير المناخ cop 27، وما يلزمه من وضع الاشتراطات البيئية أول الأولويات لتحقيق التزام وزارة الطيران لواجبها نحو البيئة والمجتمع.

وفيما يلي أهم مشروعات تطوير المطار:

- زيادة عدد مواقف إنتظار الطائرات.

- تغيير شامل لإنارة جميع المواقف إنتظار الطائرات من إنارة عادية إلي إنارة ليد ، مما يوفر علي الشركة الكثير من التكاليف شهريا مما يغطي تكاليف الإنارة.

- إنشاء مدخل جديد لمطار شرم الشيخ.

-رفع كفاءة الموقع العام لمبنى الركاب (١) ، (٢) ( أسفلت ، إنارة ، تشجير ، أرصفة).

-الإنتهاء من مشروع تطوير مبني الركاب رقم (٢) ليصبح قدرتة الاستيعابية 5 مليون راكب سنويا.

- تطوير المبني الرئاسي بإستقبال الملوك ورؤساء الجمهوريات والأمراء.

- تم رفع كفاءة مبني كبار الزوار بإستقبال الوفود من السادة الوزراء

- تم تطوير البنية التحتية لشبكة المياة والإطفاء والكهرباء.

- تطوير مدرج الطائرات بإستخدام أحدث تكنولوجيا صيانة الرصف الخضراء التي تساعد علي تقليل الإنبعاثات الكربون وترشيد إستهلاك الطاقة والوقود.

- تطوير بوابات مدخل ومخرج مطار شرم الشيخ الدولي.

- تطوير الطرق الخدمية بالحقل الجوي.

ووجهت الشركة المصرية شكرها للعاملين بمطار شرم الشيخ ووصفتهم بانهم العامل الرئيسي في نجاح المطار بكافة المواقع والقطاعات، حيث أنهم دائمي الحرص على تقديم الخدمة المميزة لجميع الركاب رغم أي تحديات يواجهونها ولا يدخرون جهدا على مدار الساعة للمحافظة على صدارة مطار شرم الشيخ الدولي بين مطارات أفريقيا والعالم أجمع.