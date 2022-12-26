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شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن اعتماد 41 خطيبًا جديدا بالمكافأة على بند التحسين والان مع تفاصيل الخبر
وأكد وزير الأوقاف أنه من المقرر أن يتم تباعًا نشر أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى، لافتا إلى أن الناجحين هم:
فى سياق متصل كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور خالد صلاح الدين حسونة، مدير مديرية أوقاف القاهرة، لأداء خطبة الجمعة المقبلة بعنوان:"عناية القرآن الكريم بالزمن وحديثه عن الأيام والسنين"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، مع الالتزام بمدا الخطبة في حدود 10 دقائق.
وشدد رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، على أن الهدف من الدورات التدريبية للأئمة هو مواكبة التطورات العصرية والمستجدات، والقدرة على بناء خطبة محكمة النسج، وأن يكون دائم التطوير لأساليب أدائه، ولا يركن إلى مجرد جمل وعبارات محفوظة، دون أن يدقق فى معنى كل جملة وكلمة، ومدى اتساقها مع الموضوع ومناسبتها للزمان والمكان والمجتمع الذى يخاطبه.