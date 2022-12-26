شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تقدم شكوى من تليفونك للنيابة الإدارية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل البعض من المواطنين عن كيفية التقدم ببلاغ للنيابة الإدارية بشكل سريع بدون الذهاب إلى مقر النيابة.

وتقدم النيابة إلادارية طريقا تكنولوجيا جديدا، ضمن خطة التحول الرقمي، ودعم سبل التيسير على المواطنين في تقديم الشكاوى والتواصل مع النيابة الإدارية.

وأطلقت النيابة الإدارية، خدمة تقديم الشكاوى من خلال الإصدار الأول من تطبيقها "دليل النيابة الإدارية"، المتاح على الهواتف المحمولة، عبر متجر جوجل (Google play store)، والذي يمكن المواطن من تقديم شكواه في دقائق معدودة لا تتعدى 3 دقائق.