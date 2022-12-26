شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن نتائج بطولة الشطرنج للجامعات والمعاهد العليا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى نتائج بطولة الشطرنح للجامعات والمعاهد العليا المصرية، والتى أقيمت برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجامعة المنوفية، بمشاركة 40 جامعة، بإجمالي 80 طالبًا و24 طالبة.

نتائج الفردي طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ أحمد أحمد فؤاد، جامعة الإسكندرية.

- المركز الثاني: الطالب/ آدم محمد فوزي، جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: الطالب/ آدم محمد قنديل، جامعة القاهرة.

نتائج الفردي طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ جومانا قنديل، جامعة حلوان.

- المركز الثاني: الطالبة/ ماري وجيه، جامعة أسيوط.

- المركز الثالث: الطالبة/ منال ثابت، جامعة أسيوط.

نتائج الفرق طلبة:

-المركز الأول: جامعة الإسكندرية (أحمد محمد فؤاد-آدم محمد فوزي)

- المركز الثاني: جامعة القاهرة (آدم قنديل- أحمد فهمي أحمد).

- المركز الثالث: جامعة عين شمس (خالد محمد محمد - أسامة شعبان).

نتائج الفرق طالبات:

- المركز الأول: جامعة أسيوط (ماري وجيه موسي- منال ثابت).

- المركز الثاني: جامعة حلوان (سيفانا نبيل فهمي- جومانا قنديل).

- المركز الثالث: جامعة القاهرة (شيرين كمال- سيمون رفعت موريس).

وأُقيمت البطولة بإشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، و بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، و وائل جمعة مشرف البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور محمد شاهين مدير رعاية الشباب بجامعة المنوفية، والكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي بجامعة المنوفية، والكابتن محمد خطاب مدير إدارة النشاط الاجتماعي بجامعة المنوفية، والكابتن معتز صادق مسئول النشاط الرياضي بجامعة المنوفية.