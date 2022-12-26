شكرا لقرائتكم خبر عن الرواتب مجزية.. القوى العاملة تعلن عن 267 فرصة عمل جديدة للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الكثير من المواطنين الراغبين في فرصة عمل بمختلف التخصصات والقطاعات الوظيفية، إلى البحث عن وظيفة جيدة توفر لهم رواتب مجزية ومزايا تتضمن تأمينا صحيا واجتماعيا، وعليه أعلنت عدد من مديريات القوى العاملة بالمحافظات، عن توافر 267 فرصة عمل في تخصصات مختلفة للشباب من الجنسين.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية أبرز فرص العمل المتاحة في محافظات الجمهورية

1- توافر 100 فرصة عمل في إحدى الشركات الخاصة في بني سويف

مزايا وشروط التقديم

- فرص عمل للذكور والإناث

- توفير تأمين صحي واجتماعي

- يشترط أن يتراوح سن المتقدم ما بين 18 إلى 30 عاما

طريقة التقديم

على الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص التوجه إلى مقر الشركة في العنوان التالي: بني سويف بياض العرب، منطقة الصناعات المتوسطة، بجوار مدرسة الفندقية.

2-توافر 120 فرصة عمل في 3 شركات قطاع خاص بالإسكندرية

- فرص العمل للذكور والإناث

الوظائف المطلوبة

1- 100 ضابط أمن من الذكور

الشروط

- مؤهل عالي أو متوسط

- السن يتراوح من 18 إلى 48 عاما

2- 10 سائقين من الذكور

الشروط

- مؤهل متوسط

- السن من 30 إلى 40 عاما

3- 10 عمال نظافة من الذكور والإناث

الشروط

- بدون مؤهل

- السن من 25 إلى 35 عاما

المزايا

- تأمين صحي واجتماعي

طريقة التقديم

على الراغبين فى الالتحاق بهذه الفرص التوجه إلى إدارة بحوث العمالة، بمبنى مديرية القوى العاملة، شارع الدكتور سيد فهمي، من مصطفى كامل، خلف نقابة الأطباء، سموحة.

3- 42 فرصة عمل للذكور في أحد مصانع السيراميك بالمنطقة الصناعية ببني سويف

الوظائف المطلوبة

1- 8 مهندس كهرباء

2- 8 مهندس ميكانيكي

3- 10 فنى خطوط

4- 4 مراقب تكاليف

5- 4 كيميائي

6- 4 أخصائى أمن صناعي (خبرة سنة)

7- 4 فنى كهرباء

8- 5 فرص عمل لذوى الهمم بأحد مصانع ملابس الجينز بالمنطقة الصناعية أمام معهد العلوم الإدارية.

المزايا

- رواتب مجزية يتم تحديدها بعد المقابلة.

طريقة التقديم

على راغبى الإلتحاق بهذه الفرص التقدم إلى مكتب تشغيل بنى سويف بجوار كلية الدراسات الإسلامية – شرق النيل، أو مقر المصنع بجوار مرور بنى سويف للنقل الثقيل، يومى الإثنين والأربعاء لمدة أسبوعين.