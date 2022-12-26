شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج والان مع تفاصيل الخبر
كما ألقى اللواء أركان حرب محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما قدمته من كافة أوجه الدعم للإرتقاء بمستوى عناصر التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج ، مشيراً إلى الجهد المبذول لإعدادهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على آداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه.
وألقى الفريق أول محمد زكى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، كما هنأهم بإنتهاء دورة الإعداد والتأهيل التى تسبق توليهم المنصب ، وطالبهم بمواصلة الإطلاع والمعرفة فى كافة المجالات والتخصصات لبناء القائد الكفء القادر على تنفيذ كل ما يُكلف به من مهام ، مع التمسك بالإنضباط العسكرى والقيم والثوابت الإصيلة للقوات المسلحة ، مشيراً إلى أن عملية إنتقاء تلك العناصر تمت وفقاً لأسس علمية مدروسة وأن هؤلاء العناصر هم خير مثال يحتذى به بين رجال القوات المسلحة نظراً لما يتمتعون به من مقومات تمكنهم من آداء مهامهم بكفاءة وإقتدار .