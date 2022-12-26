شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: البنوك ستغطى المطلوب بالدولار لصالح الاعتمادات خلال 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البنوك ستغطي المطلوب بالدولار لصالح الاعتمادات خلال مدة 3 أو 4 أيام.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة،: كان فيه نقاش مع وزير البترول على موضوع السوداش لما كانوا بيكلموا المستثمرين علشان بنستوردها من بره، وبدل ما اشترى المنتج من بره أعمله عندي، والعمالة مصرية واشتريه بالجنيه المصري بدل الدولار، وكل ما طلع منتجات، وبقول كل ما هننتج حاجات بنجيبها من بره يبقا هنخفف العبء على الدولار.