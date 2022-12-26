شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: افتتاح 6 مصانع للأسمدة الأزوتية بالسخنة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن شركة النصر للكيماويات الوسيطة أحد أكبر وأقدم شركات مشروعات الجهاز، حيث تأسست في العام 1972، كاشفًا عن تدشين 13 مصنعا جديدًا في مناطق أبو رواش والسخنة والفيوم ليرتفع عدد المصانع خلال 8 أعوام من 26 إلى 39 مصنعا متخصصا في الصناعات الكيماوية والأسمدة الفوسفاتية.

أضاف "أبو المجد" خلال افتتاح الرئيس السيسي مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، أن شركة النصر استطاعت تأمين حياة المصريين والوفاء باحتياجات السوق المصرية من الكلور ومشتاقاته والأسمدة الفوسفاتية، بالإضافة إلى الغازات الطبية والصناعية وتصدير فائض الإنتاج إلى دول العالم المختلفة.

وشدد على أن المجمع هو الأكبر من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط ، حيث تغزو منتجاته 55 دولة، كاشفا عن افتتاح 6 مصانع للأسمدة الأزوتية في السخنة قريبا، والبدء الفعلي في إنشاء مصنعا للكلور والصودا الكاوية في أبو رواش.