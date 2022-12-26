شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تطلق غدا قافلة طبية مجانية فى مركز الصف بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، قافلة طبية مجانية، غدا الثلاثاء، وعلى مدار يومين، فى قرية عرب أبو سعد بمركز ومدينة الصف، وذلك فى إطار السعى لتحسين صحة المواطنين والتيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، وتفعيل دور المبادرة فى تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجا.

وتستهدف القافلة الطبية الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية)، وتقديم خدمات الأشعة والتحاليل، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وإقامة ندوات تثقيف صحى كبيرة، فى إطار السعى لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وتقديم أفضل الخدمات فى كل القطاعات.

جدير بالذكر، أن مبادرة "حياة كريمة"، عملت خلال المرحلة الأولى على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا من خلال إحداث طفرة تنموية فى كافة القطاعات المستهدفة، فشهدت قرى مركزى الصف وأطفيح بالمحافظة تنفيذ 1136 مشروعا بتكلفة تجاوزت 10 مليارات جنيه، شملت إنشاء وتطوير ورفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحى، وإنشاء وتطوير المدارس ومراكز الشباب والمراكز الصحية، وتوفير مراكز خدمات حكومية وزراعية تلبى كافة احتياجات المواطنين.

وشهدت مشروعات المبادرة تقدما ملموسا فى معدلات الإنجاز، حيث بلغت نسبة التنفيذ فى مجمعات الخدمات الحكومية 100%، ووصلت نسبة العمل فى محور الرى وتبطين الترع إلى 100%، وبلغت نسبة الإنجاز فى محور الزراعة والطب البيطرى ومشروعات قطاع الشباب والرياضة ومراكز الشباب 99.8%، فيما بلغت نسبة الإنجاز فى مشروعات المدارس 100%، وبلغت نسبة التنفيذ فى مشروعات التضامن الاجتماعى 95.5%.