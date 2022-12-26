شكرا لقرائتكم خبر عن توريد قطارات وتوطين الصناعة.. تعرف على أوجه التعاون بين مصر وإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون مصر مع إسبانيا فى عدة مجالات، منها مجال السكة الحديد ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى العمل على توطين صناعة القطارات والمترو فى مصر وبناء السفن.

وفى النقاط التالية نعرض أوجه التعاون مع إسبانيا.

يتم توريد 7 قطارات فاخرة من شركة تالجو الإسبانية ( 6 متعاقد عليها + قطار هدية من تالجو للشعب المصري )، وصل منها قطاران حتى الأن، حيث تم التعاقد على توريد 7 قطارات نوم شاملة الصيانة وقطع الغيار لمدة 15 سنة من تالجو الأسبانية.

التعاقد على مشروع تطوير نظم الإشارات على خط أسيوط - نجع حمادي بطول 208 كم والذي تنفذه شركة تاليس الإسبانية، وإعادة تأهيل 23 قطار للخط الاول للمترو، والتعاقد على إعادة تأهيل 35 قطار وصيانه 39 قطار للخط الثاني للمترو بالتعاون مع شركه كاف الأسبانية.

وتتطلع وزارة النقل الى التعاون في مجال توطين صناعات السكك الحديدية مع الشركات الإسبانية مثل إقامة مصنع لتصنيع عربات السكك الحديدية والمترو وجرارات السكك الحديدية، كما تم الاتفاق مع تالجو الإسبانية على توطين صناعات عربات السكك الحديدية في مصر.

وكان المهندس كامل الوزير وزير النقل، يلتقى إيرانزوغوتيريز سفير إسبانيا بالقاهرة وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين، وأكد وزير النقل على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين وأهمية المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وخاصة في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وأشار إلى أهمية زيادة حجم التعاون المشترك ليصل لكافة مجالات النقل ومن جانبه أكد السفير الإسباني بالقاهرة على سعادته بزيارة وزارة النقل المصرية وبالتعاون الجاري في المشروعات المشتركة، مشيرا إلى اهتمام الحكومة الإسبانية لزيادة حجم التعاون مع الحكومة المصرية في قطاع النقل خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها حجم القطاع في مصر والتي تجسد مدى التطور الهائل الذي تشهده مصر في كافة المجالات.