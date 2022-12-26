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%74 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط الألعاب النارية قبل احتفالات رأس السنة

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط الألعاب النارية قبل احتفالات رأس السنة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الألعاب النارية قبل احتفالات رأس السنة.

 

وأيد 74% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الألعاب النارية قبل احتفالات رأس السنة، بينما عارض 26% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الألعاب النارية قبل احتفالات رأس السنة.

 


نتيجة الاستطلاع

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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