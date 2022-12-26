شكرا لقرائتكم خبر عن %74 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط الألعاب النارية قبل احتفالات رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط الألعاب النارية قبل احتفالات رأس السنة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الألعاب النارية قبل احتفالات رأس السنة.

وأيد 74% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الألعاب النارية قبل احتفالات رأس السنة، بينما عارض 26% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الألعاب النارية قبل احتفالات رأس السنة.