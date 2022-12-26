شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف 20 ألف كيلو متر بتكلفة 80 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويستهدف المشروع القومى لتأهيل الترع حوالى 20 ألف كيلو متر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه، فى إطار رؤية شاملة لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

1- إعادة القطاع المائى إلى الأورنيك التصميمى .

2- تقليل البخر ومنع التسرب والرشح أسفل القاع والجسور.

3- معالجة الانهيارات والاستبحار وإزالة العوائق من حشائش وخلافه.

4- سرعة وصول المياه إلى النهايات فى بداية أدوار العمالة مما يزيد من الإنتاجية وتحسين الاقتصاد.

5- توفير مياة للمناطق المتعبة واستصلاح أراضى جديدة مما يعظم الاستفادة من نقطة المياه.

6- توفير نفقات الصيانة الدورية للترع .

7- المشروع له بعد اجتماعى منها تشغيل عدد وفير من العمالة .

8- توسعة الطرق والجسور فى بعض الأحيان قد تصل متوسط 5 أمتار تقريبا.

وترتكز الرؤية المستقبلية للوزارة على رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والتوسع في مجال معالجة وتدوير المياه والتوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول ، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن إستدامتها وتحقيق المستهدف منها.