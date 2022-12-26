شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن الآلاف فى أمريكا بعد تعرض محطات لهجوم فى واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انقطعت الكهرباء عن آلاف السكان بالقرب من مدينة تاكوما الأمريكية بواشنطن بعد تعرض محطتين فرعيتين كهربائيتين لهجوم وتم إبلاغ الشرطة بالحادث حسب ما قالت شركة المرافق المحلية الأحد.

وقالت شركة "تاكوما للمرافق العامة" في منشور على تويتر "في وقت مبكر من صباح الأحد، تعرضت محطتان فرعيتان بشركة تاكوما باور لهجوم في مقاطعة بيرس الشرقية... تم إخطار سلطات إنفاذ القانون". ولم تقدم الشركة أي تفاصيل أخرى عن طبيعة هجوم يوم عيد الميلاد.

وأضافت الشركة أن نحو 2700 شخص تخدمهم شركة تاكوما للمرافق العامة تضرروا بعد أن فقد 7300 ساكن الكهرباء في مقاطعة بيرس الشرقية التي تبعد 72 كيلومتراً جنوبي سياتل. وقالت "نحن نعمل بأسرع ما يمكن وبأمان لإعادة الكهرباء".