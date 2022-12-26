شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للمزارعين للتعامل مع حالة الطقس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تشهد بعض المناطق من البلاد حالة سريعة من التقلبات الجوية، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية، حيث يحدث انكسار واضح فى درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية لتصل ولأول حول تحت الـ 20 °م نهاراً تلامس الـ 10 °م ليلاً فى معظم الأنحاء.
وقال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار غزيرة على شمال سيناء وشمال الوجه البحرى " كفر الشيخ – الإسكندرية – البحيرة – شمال الدقهلية – دمياط" ومتوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية ومتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناه وخليج السويس قد تمتد إلى شمال الصعيد "بنى سويف والمنيا".
كما تظهر الشبورة صباحاً فى بعض مناطق الوجه البحرى والطرق السريعة و تنشط الرياح على بعض المناطق نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الساحل الشمالى الغربى ومناطق الدلتا.
وينصح فيها المزارعون بعدد من التوصيات نرصدها فى التقرير التالى: 1. زيادة التذبذبات الحرارية بين حرارة النهار والليل وبين حرارة الأيام.. ارتباك فى عمليات الامتصاص والبناء الضوئى والتمثيل الغذائى داخل النبات.
2. زيادة الرطوبة النسبية والرطوبة الحرة والندى صباحاً وبكثافة بالتالى توفير بيئة مناسبة تماما للأمراض والحشرات.
3. زيادة سرعات الرياح الرطبة بالتبادل مع الجافة... بالتالى زيادة حدوث الجروح الدقيقة فى الأوراق والأنسجة النباتية.
4. وقف الرى تمامًا لكل المحاصيل فى المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها اليوم.
5. للمحاصيل الدرنية (البطاطس والبنجر) يتم إضافة من 8 إلى 10 لترات حمض فسفوريك فى الرى بالغمر مع أقرب رية بعد انتهاء موجة عدم الاستقرار.
6. اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد العفن الرمادى على أوراق وثمار الفراولة فى حال سقوط أمطار على هذه المناطق.
7. بعد توقف سقوط الأمطار يتم المعاملة بأوكسى كلورو النحاس مع مانكوزيب أو كلوروثالونيل أو أزوكسى ستروبين أو جلوكانات النحاس بالمعدلات الموصى بها للمحاصيل المتوقع ظهور الامراض الفطرية بها .
8. متوقع عند زيادة كميات الأمطار زيادة معدلات تساقط ثمار البرتقال لذلك يفضل العمل على صرف المياه قدر الامكان.
9. توقع بعض الآفات الحشرية الهامة وأهمها تربس البصل والثوم ( فى الصعيد) وتربس الأزهار فى فلفل الصوب والمن على البطاطس وبعد شوية فراشة الياسمين او دودة براعم الزيتون وطبعاً ما زالت ذبابة الفاكهة فى البرتقال رغم برودة الجو.