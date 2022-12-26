شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الإسكندرية: 100% نسبة التحصيل بالقطاع المنزلى والتجارى والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح عبد العليم في تصريحات خاصة، أن إجمالي عدد العدادات مسبوقة الشحن بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء يبلغ 920 ألف عداد مسبوق الدفع، موضحا أن نسبة التحصيل بالقطاع المنزلي والتجاري في نطاق عمل الشركة خلال العام المالي 2021/2022 بلغت 100.2%.
وأشارعبد العليم إلى أن نسبة التحصيل في القطاع الخاص وكبار المستثمرين بلغت 99.8%، لافتا إلى أن من أهم أسباب ارتفاع نسب التحصيل فى الشركة هو تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب بناء على توجيهات المهندس ايهاب الفقى رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.
وقال عبد العليم، إن إسناد مهمة المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع جنبا إلى جنب مع تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية بشركات التوزيع، ساهم فى رفع نسب التحصيل بالشركة وزيادة معدلات الشحن، لافتا إلى أن هذا المرور الشهرى لعب دورا هاما فى وقف سرقات التيار لمستخدمي العدادات مسبوقة الدفع.