شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من 175 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة فى سوهاج.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مدينة طما واحدة من المدن الشمالية لمحافظة سوهاج والبوابة الشمالية للمحافظة ونقطة الفصل بين محافظتى سوهاج وأسيوط، وهى واحدة من المدن التي استهدفتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال 175 مشروعا بمختلف القطاعات .

”الخليج 365” من خلال المعلومات التالية يقدم للقارئ أهم المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصرى مبادرة حياة كريمة.

ـ عدد المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات 175 مشروعا متنوعا

ـ قطاع الصرف الصحى 18 مشروعا.

ـ قطاع مياه الشرب 20 مشروعا منها مد وتدعيم شبكات مياه الشرب.

ـ قطاع الكهرباء 34 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء.

ـ قطاع الصحة إنشاء 15 وحدة صحية جديدة ورفع كفاءة 7 وحدات أخرى، بالإضافة إلى 7 نقاط إسعاف وإنشاء 2 مركز جديد لطب الأسرة.

ـ قطاع الطرق إنشاء ورفع كفاءة 5 طرق داخلية.

ـ إنشاء 5 مجمعات للخدمات الحكومية و5 مجمعات للخدمات الزراعية.

ـ قطاع الشباب والرياضة إنشاء وتطوير 8 مراكز للشباب.

ـ قطاع التضامن الاجتماعى 6 مشروعات.

ـ الانتهاء من العديد من تلك المشروعات بنسبة تنفيذ 100%، في قطاعات مياه الشرب والوحدات الصحية والمجمعات الخدمية والمجمعات الزراعية ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والمياه وإنشاء نقاط الإسعاف وإنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب ومنشآت التضامن الاجتماعي.



ملاعب



تبطين الترع



نقطة اسعاف



مجمع خدمات زراعية



مجمع الخدمات