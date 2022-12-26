شكرا لقرائتكم خبر عن قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع.. غرامة وإلغاء الترخيص عقوبة المخالفين والان مع تفاصيل الخبر
ونص القانون، على أنه يجوز إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات فى حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
كما حدد القانون عقوبة الحبس والغرامة حال ارتكاب هذه المخالفة، ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود".
وطبقا لنص القانون، تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال لأماكن الانتظار، بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها، وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.