شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات التموين ترسل طلبات إضافة المواليد على البطاقات إلى الوزارة للمراجعة والان مع تفاصيل الخبر
وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة مواليد الاسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة فمثلا البطاقة المقيد بها فردين" زوج وزوجة" يحق لها إضافة 2 من الأبناء والبطاقة المقيد بها 3 أفراد تستطيع إضافة فرد أخر، لصرف السلع الغذائية بقيمة 50 جنيه شهريا لكل فرد مقيد على البطاقة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الصرف المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بجانب صرف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش للرغيف بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، حيث توفر وزارة التموين ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية مع استمرار صرف الدفعة الرابعة من منحة الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية حيث يستمر صرف الدعم الاستثنائى للفئات الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023.